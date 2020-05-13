Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Число летальных исходов при заболевании COVID-19 в мире составило 291 334, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

При этом на планете выявлено более 4 254 302 случаев заражения новым коронавирусом. В это число входят 1 483 198 пациентов, которые уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших от COVID-19 в американском штате Нью-Йорк достигло 21 640 человек.

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