Пекин, , 03:35 — REGNUM Китай ускорит применение современных технологий в дорожном строительстве и управлении дорог, сообщили 12 мая в Министерстве транспорта КНР.

Страна намерена и дальше использовать технологии вроде искусственного интеллекта и информационного моделирования для строительства проектов, применяя более точный подход при разработке, строительстве, поддержании и управлении инфраструктурой, говорится в руководстве министерства.

Руководство призывает лучше использовать технологии связи пятого поколения, технологии высокоточного позиционирования, современные вычисления, а также навигационную систему BeiDou при строительстве и управлении дорогами.

Кроме того, технологии блокчейн должны усилить безопасность информационного управления, профилактику природных бедствий и проведение спасательных мероприятий, говорится в руководстве.