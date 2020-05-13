Лос-Анджелес, США, , 03:22 — REGNUM Студия Riot Games заблокировала 8873 аккаунтов геймеров, участвовавших в бета-тестировании предстоящего многопользовательского шутера Valorant, за мошенничествов игре. Об этом 12 мая на своей странице в Twitter сообщил эксперт по борьбе с мошенничеством в играх Филип Коскинас.

На сегодня неизвестно, сколько именно человек участвует в бета-тестировании игры, поэтому невозможно оценить, какой процент заблокированные геймеры составляют от общего числа участников тестов.

Коскинас не уточнил, как именно работает система блокировки, признав, что рано или поздно читеры (люди, использующие различное ПО для доминирования в игре) это выяснят. При этом он отметил, что обойти блокировку будет нелегко.

https://twitter.com/mirageopenguins/status/1260066114828001280

Ранее стало известно, что в Valorant может появиться такой режим, как командный deathmatch. Соответствующую информацию нашли в файлах игры датамайнеры (люди, специализирующиеся на поиске и анализе данных в сети).

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