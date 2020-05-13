Якутск, , 03:23 — REGNUM В Якутии увеличили количество коек для госпитализации пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, теперь их — 1116, более 500 — в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Власти Якутии продолжают работать в направлении по увеличению количества тестов, скринингов, развитию услуг компьютерной томографии.

В Мирном решается вопрос о перевозке тяжелобольных в Якутск — коек в больницах достаточно.

Сложная ситуация в СВФУ, где в общежитии выявили уже более 80 носителей коронавируса.

Всего на вечер 12 мая в Якутии было 606 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2.