Чанчунь, Китай, , 03:17 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР направила рабочую группу в уездный город Шулань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, где недавно был выявлен случай кластерного заражения COVID-19, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Команда поможет в лечении заболевших и расследовании причин кластерной передачи инфекции, сообщил пресс-секретарь комиссии Ми Фэн во время пресс-конференции. Всего в городе известно об 11 новых подтвержденных случаях COVID-19, которые были выявлены 9 мая. Все они являются внутренними.

По словам Ми, внутренние случаи кластерной передачи инфекции являются напоминанием о том, что нельзя терять бдительность во время проведения антиэпидемиологической работы.