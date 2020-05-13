Шанхай, Китай, , 03:12 — REGNUM Крупнейшее видеоигровое ежегодное событие в Азии ChinaJoy начнется в Шанхае с 31 июля, ка и было запланировано, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Четырехдневная выставка пройдет как онлайн, так и в реальности, а вся подготовка к ней идет гладко полным ходом, сообщили в оргкомитете выставки во время пресс-конференции.

На выставке будет запущены новый программы вроде «Глобальная конференция по облачному геймингу» и «Выставка модных игрушек». Выставка, известная также как Китайская выставка цифровых развлечений в прошлом году приняла 364,7 тыс. гостей.

Отметим, что Китай стал крупнейшим видеоигровым рынком в области онлайн-игр. Согласно статистике, объем рынка составляет 231 млрд юаней (около $32,6 млрд) по данным на 2018 год. Ожидается, что он достигнем 300 млрд юаней в 2020 году и 321,7 млрд в 2021 году.