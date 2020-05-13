Каракас, , 03:11 — REGNUM Запрет на пассажирские авиаперелеты, введенный в Венесуэле из-за ситуации с коронавирусом, продлен еще на 30 дней, 12 мая сообщается на сайте национального института гражданской авиации Боливарианской Республики в соцсети Instagram.

Отмечается, что данное решение принято в соответствии с рекомендациями венесуэльского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении еще на 30 дней действия режима чрезвычайного положения в стране.

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