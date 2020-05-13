Нью-Йорк, США, , 03:10 — REGNUM Театры Бродвея в американском Нью-Йорке продлили отмену показа мюзиклов до 6 сентября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба «Бродвейской лиги».

«Сроки возобновления представлений еще предстоит определить. Тем временем театры Бродвея предлагают вернуть стоимость билетов и поменять билеты на шоу до 6 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом «Бродвейская лига» отмечает, что хочет возобновить показ спектаклей как можно скорее, однако заботится о здоровье актеров и посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 мая общее число жертв осложнений COVID-19 в штате Нью-Йорк достигло 21 640 человек. В настоящее время Нью-Йорк остается крупнейшим очагом эпидемии коронавируса в мире.

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