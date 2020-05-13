Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Поклонник Red Dead Redemption 2 в течение двух месяцев изучал поведение лошадей в игре. Результаты своего исследования он выложил 12 мая на Reddit.

Результат работы пользователя, известного на форуме под ником Chickenbjorn, впечатлил геймеров. На нескольких страницах фанат произвёл классификацию лошадей по нескольким категориям на основе заданий, которые приходится выполнять в игре.

Он выяснил, что на темперамент лошади влияет её размер и тип седла, и опроверг утверждения, согласно которым определяющим фактором темперамента виртуального животного является его масть. С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Red Dead Redemption 2 выпустили модификацию, которая добавляет в игру огромных ездовых свиней. Дополнение также позволяет игрокам ездить на кугуарах, волках и медведях.

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