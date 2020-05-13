Москва, , 03:09 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» приземлился восьмой самолёт ВКС России, доставивший из Италии российских военных специалистов и спецтехнику, помогавших в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом, 13 мая в Россию седьмым и восьмым рейсами военно-транспортных самолётов Ил-76 ВКС России были доставлены 14 военнослужащих и три единицы специальной военной техники из состава сводного отряда Минобороны РФ, оказывавшего помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все прибывшие военнослужащие проходят обязательные термометрию и санитарно-эпидемиологическую обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию из Италии 12 мая двумя рейсами военно-транспортных самолётов Ил-76 ВКС РФ должны вернуться 14 военных Минобороны РФ, которые с 22 марта по 7 мая помогали это стране в борьбе с коронавирусом.

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