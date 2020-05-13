Москва, , 03:03 — REGNUM Создать общероссийский реестр вакансий для потерявших работу в условиях эпидемии, объявленной из-за распространения коронавируса, предложил 12 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

"Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий», — написал он.

По мнению Медведева, площадкой для публикации вакансий может стать портал «Работа в России».

Он добавил, что предложение сформулировано по итогам онлайн-приёма граждан РФ на базе правозащитного центра «Единой России». Следующим шагом в этом направлении Медведев назвал разработку необходимых поправок в российское законодательство.

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