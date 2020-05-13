Бразилиа, , 02:34 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии увеличилось на 9258 и достигло 177 589, сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Также за последние 24 часа от COVID-19 скончался 881 пациент. Всего в стране зарегистрировано 12 400 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая венесуэльский вице-президент Дельси Родригес обвинил президента Бразилии Жаира Болсонару в тяжелой эпидемиологической ситуации в Южной Америке.

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