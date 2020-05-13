Лима, , 02:30 — REGNUM Верховный суд Перу принял решение отказать в освобождении экс-президента страны Альберто Фухимори из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба инстанции.

«Решено, что ходатайство Альберто Фухимори против директора тюрьмы Барбадильо за нарушение права на здоровую жизнь необоснованно», — говорится в сообщении.

Суд подчеркнул, что тревожная эпидемиологическая ситуация в стране не является достаточным основанием для освобождения. При этом Фухимори отбывает заключение в изолированном пространстве, что исключает шанс заражения от других заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Второй уголовный апелляционный суд Перу принял решение освободить из тюрьмы экс-кандидата в президенты страны и дочь перуанского экс-президента Кейко Фухимори. Однако ей необходимо каждый месяц отмечаться в специальной службе.

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