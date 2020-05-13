Красноярск, , 02:28 — REGNUM В среду, 13 мая, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 13 на 14 мая ожидается до +7 °C, дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра при грозах до 15−18 м/с.

В четверг, 14 мая, в Красноярске до +12 °C днём и до +3 °C ночью.

В пятницу, 15 мая, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью до +6 °C.