Сакраменто, США, , 02:07 — REGNUM В американском штате Калифорния разрешили открыть офисы, торговые центры для торговли на вынос и музеи под открытым небом. Руководство для работы в условиях пандемии губернатор штата Гэвин Ньюсом 12 мая опубликовал на своей странице в Twitter.

Уточняется, что открывать разрешается офисы, которые не могут работать в удалённом режиме. Торговые центры могут работать только навынос, с предварительным заказом товара и его получением у дверей магазина.

В руководстве описываются требования, которые предприятия должны соблюсти перед началом работы в условиях пандемии. В их числе — обучение персонала навыкам работы в новых условиях, обеспечивающим необходимую безопасность.

На странице штата по борьбе с коронавирусом сообщается, что в Калифорнии по данным на 12 мая зафиксировано 69 382 случая заражения коронавирусом и 2 847 смертей. Протестировано 1 033 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, завод компании Tesla во Фримонте, штат Калифорния, возобновляет работу вопреки запрету местных властей.

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