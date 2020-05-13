Лондон, , 01:56 — REGNUM Первый этап смягчения режима самоизоляции в Великобритании начнётся 13 мая наряду с увеличением штрафов за его нарушение, пишет газета The Times.

Жителям Великобритании на первом этапе разрешат заниматься спортом на улице, совершать поездки на автомобиле к местам досуга, загорать на пляжах. На улице люди смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками.

Вместе с тем, многие ограничения сохранятся, и в случае нарушений подданным Великобритании придётся выплачивать увеличенные штрафы: с £60 (около 5,5 тыс. рублей) до £100 (около 9 тыс. рублей) за первое нарушение, а при повторных случаях максимальная сумма штрафа может дойти до £3,2 тыс. (около 292 тыс. рублей).

Добавим, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании, по данным министерства здравоохранения страны, достигло 226 тысяч, а количество летальных исходов превысило 32,6 тысячи.

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