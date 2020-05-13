Москва, , 01:32 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» приземлился седьмой самолёт из Италии с российскими военными специалистами и спецтехникой на борту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На аэродром «Чкаловский» прибыл седьмой самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в тексте.

Все прибывшие проходят термометрию и необходимый санитарный контроль. Всего 13 мая из Италии ожидается прибытие двух спецрейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию из Италии 12 мая двумя рейсами военно-транспортных самолётов Ил-76 ВКС РФ должны вернуться еще 14 военных Минобороны РФ, которые помогали это стране в борьбе с коронавирусом, и три единицы специальной военной техники.