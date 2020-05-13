Москва, , 00:41 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказал о состоянии медицинских работников, которые непосредственно работают с больными COVID-19.

По словам Скворцовой, из-за чрезмерной нагрузки и стресса около 40% российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеются психологические проблемы.

Она уточнила, что у медиков выявлены проблемы с восприятием стресса и наличествуют «различные невротизирующие факторы».

Примерно у 10% врачей, работающих в «красной зоне», наблюдается депрессия. Ещё у 10% наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна.

«То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — констатировала Скворцова.

Отчетливо наблюдается синдром деперсонализации, когда медицинские работники перестают видеть и ощущать пациента как отдельного индивидуума. Возникает ощущение безликости людей, с которыми приходится работать, что снижает эффективность медицинской помощи.

Из-за тяжелого психологического состояния медицинские работники часто перестают уделять должное внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты. Это приводит к возникновению очагов коронавируса в стационарах.