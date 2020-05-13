Ставрополь, , 00:32 — REGNUM Власти Новоселицкого района Ставропольского края решили переместить в инфекционную больницу постояльцев Новоселицкого психоневрологического интерната из-за вспышки коронавирусной инфекции в учреждении, заявил глава района Владимир Антоненко на своей странице в Instagram.

«С завтрашнего дня мы начнем перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. Это займет 2−3 дня, но к 15 мая все постояльцы интерната будут находиться в специализированном медицинском учреждении», — заявил он.

Также Антоненко встретился с работниками интерната. После встречи он принял решение, что медперсонал останется на карантине в помещении учреждения, пока не будут получены результаты тестов на выявление коронавируса нового типа. Он также заявил, что взял ситуацию на личный контроль.

Ранее в социальных сетях был размещен видеоролик, в котором сотрудники Новоселицкого психоневрологического интерната пожаловались на недостаточную медицинскую помощь. Они подчеркнули, что до них не доводили решения об изоляции постояльцев интерната.