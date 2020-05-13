Афины , , 00:20 — REGNUM Власти Греции рассказали, на каких условиях можно будет совершить туристическую поездку в эту страну в 2020 году в условиях пандемии. Правила для туристов, намеревающихся посетить Грецию в 2020 году изложены в документе, составленном министерством туризма Греции и Национальной организации общественного здравоохранения (EODY).

Все туристы, отправляющиеся в Грецию, должны будут предоставить при посадке в самолет медицинское свидетельство о том, что они не являются носителями коронавируса. Справка должна быть свежей — не позднее 72 часов. Без такой справки на посадку пускать не будут.

По прибытии в Грецию у всех туристов будет измеряться температура.

На всех пляжах и во всех отелях процесс отдыха будет организован с учетом требований соблюдения социальной дистанции.

Во всех отелях будут находится специально нанятые врачи, которые ежедневно будут проверять состояние здоровья отдыхающих. Если у отдыхающего будут обнаружены симптомы COVID-19, то его немедленно отправят на тестирование.

Для гостей, у которых будет выявлено заражение COVID-19, будут организованы «карантинные отели».

Самообслуживание у «шведских столов» отменяется. всех туристов в обязательном порядке будут обслуживать официанты.