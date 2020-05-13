Нью-Йорк, США, , 00:01 — REGNUM Совет мира и безопасности Африканского союза обратился к Совету Безопасности ООН с призывом оказать помощь африканским странам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на коммюнике Африканского союза.

«Призываем Совет Безопасности ООН в соответствии с его главной обязанностью содействовать международному миру и безопасности, внести вклад в усилия как в Африке, так и на глобальном уровне, в том числе путём принятия мер, необходимых для текущей борьбы с пандемией», — цитирует агентство заявление Африканского союза.

При этом организация подчёркивает, что ситуация с эпидемией коронавируса в Африке вызывает глубокую озабоченность.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал последние данные о заражении коронавирусом 4 088 000 человек, а также о гибели от COVID-19 283 тыс. человек во всем мире.

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