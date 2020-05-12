Токио, , 23:58 — REGNUM Sony анонсировала видео, в котором будет показан геймплей предстоящей игры Ghost of Tsushima. Публикация была размещена 12 мая на Twitter-странице PlayStation.

Новый ролик, посвящённый Ghost of Tsushima, компания покажет в очередном выпуске передачи State of Play 14 мая 2020 года. Компания сообщила, что длительность видео составит 18 минут.

https://twitter.com/PlayStation/status/1260253707473747968

Напомним, релиз Ghost of Tsushima запланирован на 17 июля 2020 года. Это будет игра с открытым миром, действие которой развернётся в 1274 году, во времена монгольского вторжения в Японию. Игрокам предстоит управлять самураем по имени Дзин.

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