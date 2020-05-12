Вашингтон, , 23:57 — REGNUM 4,7 миллионов экстремистских публикаций удалила компания Facebook в одноимённой социальной сети за первый квартал текущего года. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба компании.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было удалено 1,6 млн таких публикаций. Возрастание количества удалённого контента сотрудники компании связывают с улучшением механизма работы автоматических сервисов, отслеживающих публикации экстремистской направленности.

Также сообщается, что за первые три месяца текущего года было удалено 9,6 млн публикаций на ксенофобскую тематику. В последнем квартале 2019 года таких публикаций было удалено не более 5,7 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении ряда новых функций для работы с комментариями в социальной сети Instagram, принадлежащей компании Facebook.

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