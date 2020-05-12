Петрозаводск, , 23:53 — REGNUM В Карелии от COVID-19 сегодня, 12 мая, скончался первый пациент. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Он рассказал, что скончавшийся — 60-летний житель Петрозаводска. Более недели назад его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии — больной сразу же был помещен в реанимацию.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, однако это не удалось. У мужчины также были хронические заболевания легких и сердца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Карелии зафиксирован 171 случай COVID-19.