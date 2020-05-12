Женева, Швейцария, 12 мая 2020, 23:26 — REGNUM Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 283 тыс. человек, а число заражённых коронавирусом составило 4 088 000, сообщает 12 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным этой международной организации, за последние сутки в разных странах мира был зарегистрирован 82 591 случай заражения коронавирусом, а число жертв пандемии увеличилось на 4261 человека.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 4 088 848, количество погибших от COVID-19 равняется 283 153.
Наибольшее число случаев заражения и летальных исходов по-прежнему приходится на западную Европу и США.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила ситуацию с коронавирусной инфекцией пандемией глобального масштаба.
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