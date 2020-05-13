Корча, , 01:27 — REGNUM Тысячи граждан албанского города Корча вышли на улицы городского парка «Риниа» (алб."Молодежь») 11 мая. В этот день город был объявлен так называемой «зеленой зоной» и гражданам разрешили выходить на улицу без пропуска.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на выходных граждане, не дожидаясь официального разрешения, отправились в горы на пикники (Корча находится в горах на севере Албании). Забыты оказались предписания о поддержании социальной дистанции.

Однако, у корчаров есть основания для оптимизма — ведь в настоящее время лишь один житель Корчи проходит лечение от коронавируса. За последние три недели в городе не было выявлено ни одного случая заражения.

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