Москва, , 23:19 — REGNUM Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения русской службы ВВС о том, что маски и перчатки для продажи в столичном метрополитене закупаются по низким оптовым ценам и перепродаются с большой наценкой.

Напомним, что сегодня на сайте русской службы ВВС появилась информация о том, что столичный метрополитен закупает маски по оптовой цене 1,67 рубля за штуку, а перчатки — за 4,37 рубля за пару и перепродает их гражданам с большой наценкой.

При этом в вендинговых автоматах, установленных в метрополитене маски продаются по 30 рублей за штуку, а пара перчаток стоит 20 рублей.

Однако в департаменте транспорта Москвы заявили, что никаких закупок средств индивидуальной защиты по ценам, указанным в материале ВВС не производилось. Ни один из поставщиков не смог привезти эти СИЗ по указанным ценам.

«Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — пояснили в департаменте транспорта.

Правда, зачем было заключать такие договоры до пандемии, когда надобности в СИЗ не было, в дептрансе не уточнили.

Чиновники рассказали, что на сегодняшний день стоимость медицинской маски при закупке в Китайской Народной Республике составляет два юаня (21−23 рубля по текущему курсу), и это без учета логистики.

Также в Дептрансе отметили, что по состоянию на 12 мая в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоят от 32 до 60 рублей за штуку, а перчатки — от 20 до 43 рублей за пару.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице введен так называемый «масочный режим». В общественных местах и транспорте гражданам запрещено появляться без масок и перчаток.