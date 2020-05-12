Брюссель, , 23:14 — REGNUM Студия Larian рассказала, каких анонсов могут ожидать геймеры на предстоящем инди-мероприятии Guerrilla Collective. Об этом 12 мая сообщил журнал PC Gamer.

Поклонник серии Divinity спросил разработчиков, расскажут ли они что-то о новых играх этой франшизы или же они выдадут информацию только о предстоящей Baldur's Gate 3. Руководитель издательского отдела компании Майкл Даус ответил, что геймеры могут рассчитывать на «пару» анонсов, касающихся Divinity.

https://twitter.com/JetSheepTweets/status/1259862406664261632

Позже он добавил, что прямо сейчас у студии нет никаких планов на выпуск новой игры серии, однако компания занимается каким-то проектом, связанным с Divinity: Original Sin 2 и персонажами этой игры.

https://twitter.com/Cromwelp/status/1260236394120839168

Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-мероприятие Guerrilla Collective состоится 6 июня 2020 года, в один день с онлайн-выставками PC Gaming Show и Future Games Show. В качестве его организатора выступит владелец YouTube-канала Грег Миллер, который ранее занимал должность рдактора портала IGN.

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