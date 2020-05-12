Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Новое дополнение к Predator: Hunting Grounds добавит в игру историю майора Алана по прозвищу Датча, роль которого в оригинальном фильме «Хищник» исполнил Арнольд Шварценеггер. Об этом 12 мая сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что в отличие от дополнения к файтингу Mortal Kombat 11 известный голливудский актёр сам принял участие в этом проекте. Прослушивая аудиокассеты, геймеры смогут узнать, что случилось с героем после событий оригинального фильма. Они будут получать их по мере повышения уровня.

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года. Игра представляет собой ассиметричный многопользовательский шутер, в котором один игрок выступает в роли Хищника, а четверо других — в роли бойцов отряда спецназа, выполняющих миссию по уничтожению наркобарона.

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