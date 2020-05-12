Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Компания Amazon Game Studios выложила в сеть сразу три трейлера предстоящего онлайн-шутера Crucible. Видео были опубликовано 12 мая на YouTube-канале PlayCrucible.

Ролики дают понять, что собой будут представлять три режима игры. В каждом видео разработчики показали, чем будут заниматься геймеры и объяснили что им нужно будет сделать для того, чтобы победить.

Crucible будет распространяться по модели free-to-play, то есть геймеры смогут играть бесплатно. Ожидается, что релиз игры состоится в мае 2020 года.

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