Аддис-Абеба, , 22:43 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Африке к настоящему моменту составляет 67 957, 12 мая сообщает Africa CDC.

Африканские центры контроля заболеваний также сообщают об увеличении числа жертв COVID-19 на континенте до 2340. Более половины смертельных случаев, 1277, — в странах Северной Африки.

Число заболевших и смертельных случаев COVID-19 в странах Африки до сих пор относительно невелико, однако все последние недели на континенте отмечается ускорение темпов эпидемии.

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