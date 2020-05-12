Тбилиси, , 22:40 — REGNUM В Грузии может появиться новый COVID-кластер, если в результате тестирования контактов заболевшей медсестры из Тетрицкаро будут выявлены случаи носительства вируса медицинскими работниками клиник в Мцхета и Тбилиси.

Как сообщила 12 мая вечером грузинская телекомпания «Маэстро», медсестра из Тетрицкаро была протестирована дважды, но оба раза результаты тестирования были отрицательными, и ее некоторое время лечили от обычной пневмонии. Она проходила обследование в Мцхетском температурном центре, затем обратилась в Тбилисскую больницу имени Святого Михаила, где также лечилась от пневмонии, а после выписки из больницы при третьем тестировании у нее был выявлен коронавирус. В итоге в изоляции оказались около 30 медработников, которые так или иначе контактировали с инфицированной. Медсестра с подтвержденным диагнозом COVID-19 помещена на лечение в Тбилисскую клинику имени Бочоришвили.

В беседе с телекомпанией директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе пояснил, что 100%-х тестов в данный момент ни в одной стране мира нет, поэтому подобные отклонения, хотя и редко, но происходят. Тем не менее широкого распространения коронавируса среди работников медицинских учреждений, особенно среди клиник, занимающихся лечением COVID-инфицированных, Церцвадзе не ожидает.

«Я согласен с мнением, что эти учреждения являются определенными зонами риска, но не разделяю мнения о том, что риск там очень высок. Потому что на сегодняшний день уже во всех медицинских учреждениях, подчеркиваю, во всех, выдана обязательная рекомендация тестирования всех лиц с пневмонией, воспалением легких или иными значительными клиническими симптомами COVID-19. Поэтому я думаю, что в клиниках такие случаи не упустят или они будут единичными», — заявил Церцвадзе.

Всего в течение дня 12 мая в Грузии было подтверждено три новых случая коронавируса, в том числе один — после третьего тестирования медсестры из Тетрицкаро.