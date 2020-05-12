Бразилиа, , 22:38 — REGNUM Бывший аргентинский офицер Гонсало Санчес, скрывавшийся от правосудия, задержан в городе Парати (Бразилия), пишет 12 мая Veja.

Санчес обвиняется в совершении преступлений против человечества в годы правления в Аргентине военной хунты. Предполагается, что он причастен к пыткам и казням противников хунты, которые проводились в Буэнос-Айресе в конце 70-х годов прошлого века.

Гонсалеса, в 2005 году бежавшего из Аргентины, в Бразилии уже задерживали, готовили к суду, поместив под домашний арест, но решено было экстрадировать обвиняемого в его страну для суда на родине.

Однако он бежал, и его объявили в международный розыск, выдав новый ордер на его арест. Теперь он задержан.

Напомним, военная диктатура в Аргентине существовала с 1976 по 1983 гг. Этот период является завершающей стадией «Грязной войны».

Хунта пришла к власти в результате военного переворота в марте 1976 г. Президент Аргентины Исабель Перон была свергнута, к власти пришёл командующий армией Хорхе Видела. Его власть закончилась в 1983 году после поражения Аргентины в Фолклендской войне.

В июле 2012 года Видела и его преемник Рейнальдо Биньоне были признаны аргентинским судом виновными в организации похищения и убийстве детей у женщин-политзаключённых. Они получили за свои преступления соответственно по 50 и 30 лет тюремного заключения.