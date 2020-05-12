Мадрид, , 22:36 — REGNUM В Испании 116 семей, которые потеряли своих близких из-за пандемии коронавируса, решили подать в Верховный суд королевства иск против премьер-министра Испании Педро Санчеса и 22 членов его кабинета. Об этом пишет The Hill.

Интересы 116 семей представляет фонд «Забаллос». Представители фонда отметили, что к иску хотят присоединиться еще 3268 семей. Сейчас идет оформление всех необходимых документов.

Истцы обвиняют премьер-министра Испании Педро Санчеса и 22 членов его кабинета в преступной халатности. По их мнению, правительство Санчеса слишком долго медлило с введением необходимых карантинных мер и тем самым способствовало распространению коронавируса.

Однако перспективы данного иска смутные, так как многие юристы указывают, что нынешняя ситуация — экстраординарная и искать здесь виноватых вряд ли уместно.