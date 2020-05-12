Нью-Йорк, США, , 22:32 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк за последние сутки скончались от COVID-19 ещё 195 человек, сообщил 12 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

После этого общее число жертв эпидемии в штате достигло 21 640 человек.

Куомо отметил, что за день до этого в штате умер от вызванных коронавирусом болезней 161 человек, тогда как 11 мая жертв было 195.

По его словам, общая тенденция по снижению числа умерших пока не нарушена. Также снижается число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу заражённых коронавирусом и количеству смертей. Штат Нью-Йорк является крупнейшим очагом эпидемии в стране.

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