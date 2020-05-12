Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Сотрудникам компании Twitter, владеющей одноимённой социальной сетью, разрешать работать в дистанционном режиме на постоянной основе. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба компании в социальной сети.

Поясняется, что если сотрудникам компании условия позволяют работать из дома и они хотят это делать на постоянной основе, то руководство компании готово им в этом помочь. Если же в какой-то момент сотрудники захотят вернуться в офис компании, то там их примут со всей теплотой при соблюдении необходимых мер безопасности и как только это станет возможным.

При этом физическое присутствие в офисе будет необходимо для сотрудников, обеспечивающих работу серверов.

Также сообщается, что открытие офисов не планируется раньше сентября текущего года. Все командировки также отложены до сентября, и до конца текущего года отменены все мероприятия, предполагающие сбор группы людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе социальной сетью Instagram ряда новых функций при работе с комментариями.

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