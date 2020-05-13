Приштина, , 01:26 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово сообщил, что за последние сутки в результате обследования 257 образцов в крае было выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 14 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после недели относительного замедления темпов распространения инфекции, число выявляемых случаев в крае вновь начало измеряться двузначными числами, причем 12 мая количество выявленных случаев заражения почти вдвое превысило аналогичный показатель за предыдущий день.

Из 895 пациентов с коронавирусом в Косово, 671 уже здоровы. 29 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

12 мая в больнице скончалась 63-летняя женщина из города Раховец. Десять дней назад у пациентки был выявлен коронавирус. На следующей день женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Заражение инфекцией произошло на фоне хронических заболеваний — анемии, почечной недостаточности, кардиомиопатии.

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