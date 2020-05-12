Москва, , 22:17 — REGNUM Минпромторг России разработал дополнения к порядку государственных закупок иностранной продукции. Соответствующий проект ведомственного приказа размещён на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее правительство РФ утвердило правила допуска иностранных товаров к государственным закупкам в России. В дополнение к этим нормам Минпромторг разработал порядок выдачи разрешения на закупку иностранного товара, порядок формирования и ведения реестра российской продукции, а также положение об отраслевых экспертных советах, которые будут рассматривать спорные ситуации.

Предполагается, что подобные меры помогут осуществить на платформе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) непосредственное взаимодействие заказчика и отечественного производителя по поиску российского аналога, сведя к минимуму личное взаимодействие участников процесса, отмечает пресс-служба Минпромторга, которая также приводит слова замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова:

«В условиях снижения потребительской активности критически важно поддерживать отечественных производителей, а госзаказ выступает одним из базовых для этого инструментов. Такой подход стимулирует заказчиков приобретать российские товары и поможет выявлять наукоемкие ниши, где нашим компаниям необходимо наращивать компетенции».

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