Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Банды зелёных и фиолетовых пришёльцев в GTA Online запланировали «финальную» битву в аэропорту виртуального города Лос-Сантос, она должна состояться 15 мая 2020 года. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что на форуме Reddit была опубликована разная информация о точном времени сражения, однако «официального» заявления по этому поводу пока не было.

Автор статьи предположил, что, скорее всего, игроки, одетые в костюмы пришельцев, будут постепенно собираться около аэропорта в течение всего дня. Он также добавил: не факт, что предстоящая битва станет финальной в противостоянии банд пришёльцев

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Rockstar Games решила бесплатно раздавать в GTA Online костюмы инопланетян, которые ранее стоили около 300 игровых долларов. Масштабная война между зелёными и фиолетовыми пришельцами является инициативой самих игроков, студия не имеет отношения к этому внутриигровому событию.

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