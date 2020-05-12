Нью-Йорк, США, , 21:55 — REGNUM Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать в удалённом режиме в связи с пандемией коронавируса до 30 июня. Об этом сообщил на брифинге 12 мая официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«После консультаций с руководством организации и её медицинской службой Генеральный секретарь принял решение о продлении режима удаленной работы до конца июня», — сказал он.

Дюжаррик также сообщил, что в настоящее время прорабатывается план поэтапного и безопасного возобновления работы штаб-квартиры ООН в обычном режиме, когда это станет возможным.