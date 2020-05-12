Нью-Йорк, США, , 21:48 — REGNUM Около 100 детей различного возраста поражены в штате Нью-Йорк воспалительными заболеваниями, которые могут быть связаны с коронавирусом, заявил 12 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что если ранее утверждалось, что коронавирус не вызывает заболеваний у детей, то после этих случаев можно говорить о новой проблеме.

«Ранее мы думали, что вирус не действует на детей. Теперь мы столкнулись с серьёзной проблемой. У нас около 100 случаев воспалительного заболевания, которое, похоже, связано с COVID-19», — сказал Куомо.

Кроме того, он сообщил, что не исключена связь эпидемии и недавних смертей мальчиков пяти и семи лет и 18-летней девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о воспалительных заболеваниях у детей, похожих на COVID-19, сообщили журналистам представители национальной системы здравоохранения (NHS) Британии.

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