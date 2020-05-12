Москва, , 21:48 — REGNUM Бесконтактные контейнеры, предназначенные специально для утилизации средств индивидуальной защиты, появятся в российских городах. Об этом 12 мая сообщает РЕН ТВ.

В контейнер можно будет выбросить использованную маску и перчатки. При этом человек может проделать это, не касаясь самого бокса. Специальная система, встроенная в контейнер, сканирует QR-код либо лицо человека и открывает крышку.

Внутри контейнера встроена кварцевая лампа для дезинфекции использованных средств защиты.

Отмечается, что подобная система помогает снизить риск заражения коронавирусом, так как помогает правильно и безопасно для окружающих утилизировать маски и перчатки. Такие контейнеры уже прошли проверку в Австралии и Таиланде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наращивания объёма производства медицинских масок в России.

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