Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Стало известно, когда в продажу выйдет ремастер первой и второй части популярного симулятора скейтера Tony Hawk’s Pro Skater. Разработчики опубликовали трейлер игры 12 мая на YouTube-канале проекта.

Руководитель компании Vicarious Visions Джен Онеал отметил, что в отличие от создателей игры Tony Hawk’s Pro Skater HD сотрудники его студии хотели сделать «правильный ремастер». Релиз игры запланирован на 4 сентября 2020 года, в США её можно будет приобрести за $40.

Оригинальная игра Tony Hawk’s Pro Skater вышла в продажу 31 августа 1999 года. Релиз второй части состоялся 19 сентября 2000 года.

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