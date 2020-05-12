Вашингтон, 12 мая 2020, 21:43 — REGNUM Стало известно, когда в продажу выйдет ремастер первой и второй части популярного симулятора скейтера Tony Hawk’s Pro Skater. Разработчики опубликовали трейлер игры 12 мая на YouTube-канале проекта.
Руководитель компании Vicarious Visions Джен Онеал отметил, что в отличие от создателей игры Tony Hawk’s Pro Skater HD сотрудники его студии хотели сделать «правильный ремастер». Релиз игры запланирован на 4 сентября 2020 года, в США её можно будет приобрести за $40.
Оригинальная игра Tony Hawk’s Pro Skater вышла в продажу 31 августа 1999 года. Релиз второй части состоялся 19 сентября 2000 года.
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