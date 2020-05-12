Аден, Йемен, , 21:40 — REGNUM В Йемене сообщили о выявлении новых случаев коронавирусной инфекции ещё в трех южных провинциях, 12 мая сообщает агентство Reuters.

Комитет в Адене сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 — в Адене, а также в провинциях Абьян, Аль-Махра и Шабва. Всего Йемене подтверждены 65 случаев и 10 смертей от COVID-19.

Точное число случаев COVID-19 во всем Йемене сложно установить, так как правительство хуситов в Сане не раскрывает информацию по коронавирусу.

Читайте также: ВОЗ прекратила работу на территориях хуситов в Йемене