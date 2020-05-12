Тирана, 12 мая 2020, 22:31 — REGNUM Глава албанской политической партии Социалистическое движение за интеграцию (ЛСИ) Моника Крюэмади 12 мая прокомментировала заявление премьер-министра Эди Рамы о необходимости легализации медицинского каннабиса до конца текущей парламентской сессии.
Как сообщает албанское новостное агентство Vizion Plus, Крюемади назвала предложение о легализации каннабиса «очередным скандалом «Рамы», призванным отвлечь внимание албанцев от проблемы бедности.
«Закон означает легализацию криминальных группировок, смерть для бедных, обеднение для среднего класса и ежедневное разрушение албанской экономики», — заявила Крюэмади.
Заявление было сделано Крюэмади после встречи с главой Демократической партии Люльзимом Башей. Встреча оппозиционных политиков была посвящена обсуждению общей платформы по выходу из кризиса.