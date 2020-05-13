Стокгольм, , 08:13 — REGNUM Первое общенациональное обследование на выявление распространения коронавируса, проведенное Агентством общественного здравоохранения Швеции, показало, что в период с 21 по 24 апреля (17 календарная неделя 2020 года) только у 0,9% населения Швеции был выявлен коронавирус. Новые данные, предоставленные главным ведомством Швеции, отвечающим за эпидемиологическую ситуацию в стране, ставят под сомнение шведскую стратегию борьбы с коронавирусом, нацеленную на выработку так называемого «стадного иммунитета». Об этом 12 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк-Уизелл интерпретирует результаты следующим образом:

«Это говорит нам о том, что болезнь распространена в стране, и мы знаем это и по другим причинам. Теперь мы должны включить эту цифру в наши модели, и, прежде всего, мы должны сравнить ее, когда мы снова проведем аналогичное исследование, которое должно состояться уже на 22 неделе, чтобы зафиксировать рост или снижение по всей стране».

Результаты исследования также показали, что распространение коронавируса в Швеции разнится географически. Так, например, самый высокий уровень выявления — в Стокгольме. В шведской столице за указанный период количество инфицированных составило 2,3% от числа жителей города.