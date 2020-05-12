Париж, , 21:21 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса приблизилось во Франции к 27 тыс. человек, сообщает 12 мая министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки от COVID-19 умерли 348 человек, после чего число погибших составляет 26 991 человек.

Уточняется, что из общего числа жертв эпидемии 17 003 человека скончались в медицинских учреждениях и 9988 человек умерли в домах престарелых.

В больницах остаются 21 595 человек, у которых диагностирован коронавирус.

Напомним, с 11 мая власти Франции начали снимать ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.

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