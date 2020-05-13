Тирана, , 01:25 — REGNUM Граница между Албанией и Косово начала постепенно открываться. С 12 мая граждане Косово, имеющие албанское гражданство или вид на жительство в Албании, смогут въехать в страну, при условии проживания на территории принадлежащей им недвижимости.

В интервью для косовского новостного агентства Tv Klan посол Албании вКосово Чемаль Минджози заявил, что в связи с пандемией прибывшие в Албанию граждане должны самоизолироваться в своих домах и соблюдать ограничения, введенные в их местах проживания.

«Это не означает, что они не могут выходить из своих домов и мест проживания для получения услуг в установленные часы как все албанские граждане», — подчеркнул посол.

В связи с повторным увеличением темпов распространения коронавируса в Косово вызывает сложности вопрос о том, когда въезд в Албанию будет разрешен другим категориям граждан. До определенного времени также отложен вопрос о восстановлении прежнего уровня товарооборота между Косово и Албанией.

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