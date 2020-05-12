Владикавказ, , 21:18 — REGNUM Две жительницы Владикавказа задержаны по подозрению в сбыте наркотических веществ, сообщили 12 мая в пресс-службе МВД РФ.

Женщины в возрасте 19 и 20 лет задержаны в момент осуществления закладок на проспекте Коста и в районе Сапитской будки. У них изъято вещество белого цвета.

Проведённая экспертиза показала, что этого вещества, которое оказалось сильнодействующим наркотиком, хватило бы на 270 разовых доз.

Фигурантки дела о незаконном сбыте наркотических средств дали признательные показания, пояснив, что получали наркотики «самостоятельно посредством крупных тайников, после чего делили его на мелкие дозы и делали «закладки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая наркоторговцы были задержаны на территории Брянской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянские полицейские задержали поставщиков наркотиков в колонию