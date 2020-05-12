Тирасполь, , 21:14 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики продлили режим чрезвычайного положения до 1 июня. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба при президенте ПМР, передает ИА REGNUM.

Продление режима ЧП объяснили тем, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией остается высоким. По словам президента Вадима Красносельского, о полном снятии карантинных ограничений можно будет говорить при отсутствии новых инфицированных COVID-19 в течение двух недель.

Глава государства призвал сотрудников органов внутренних дел усилить контроль исполнения карантинных требований гражданами, которые уже приступили к работе.

С начала эпидемии в Приднестровье зарегистрировано 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 246 человек вылечились, 27 пациентов умерли.

Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в Приднестровье действует с 17 марта. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье скончалась 71-летняя пациентка с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Франции умерло от COVID-19 почти 27 тыс. человек